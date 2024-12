Une balade pas banale dans le ciel hivernal

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Évelyne et Amandine, qui sont nées un 31 décembre. La veille, leurs parents leur ont promis un cadeau qui sort de l’ordinaire pour célébrer leur fête et le jour de l’An.

- Où est Papa? demande Amandine en se versant un bol de céréales.

- Dehors, en train de préparer la surprise, répond sa mère.

- Oh! s’exclame Évelyne en bondissant de sa chaise. On peut y aller?

- Ha, ha, finis d’abord ton déjeuner!

Excitées, les jumelles mangent en émettant toutes sortes d’hypothèses. Serait-ce des raquettes? Une nouvelle balançoire?... Quand elles sortent enfin avec leur mère, elles découvrent un spectacle étonnant : leur père a étalé une immense toile multicolore dans la cour. Celle-ci est reliée à un gros panier, qui est attaché au sol avec un câble.

- Wow, dit Évelyne, une montgolfière!

- Oui, répond fièrement son père. Votre mère et moi, on a réussi notre cours de pilotage, alors on en a loué une pour la journée!

Les fillettes regardent leurs parents gonfler la montgolfière avec un ventilateur puissant. Elles sont impressionnées : le ballon est vraiment très grand. Et ce feu qui fait un gros bruit!

- C’est le brûleur, explique leur mère. Ses flammes réchauffent l’air dans le ballon pour qu’il devienne plus léger que l’air à l’extérieur. C’est ce qui fait voler la montgolfière.

À tour de rôle, les deux sœurs grimpent dans la nacelle (le gros panier!), qui s’élève dans le ciel, bien retenue par le câble.

- On appelle ça un vol captif, précise leur mère. Aimeriez-vous faire un vrai tour dans le ciel?

- Oui, oui! s’écrient les enfants en chœur.

Quelques instants plus tard, bien installées dans la nacelle avec leur mère, elles décollent. Leur père les suit du sol avec la remorque pour ramener la montgolfière et ses passagères après l’atterrissage. Émerveillées, Évelyne et Amandine survolent Val-Flocon en poussant des « Oh! » et des « Ah! ». Du haut des airs, elles envoient la main aux habitants qui sortent pour les voir passer. Elles n’oublieront pas de sitôt cette journée magique!