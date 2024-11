La Guignolée des médias arrive à grands pas

Compte tenu des besoins grandissants d’aide alimentaire, la Société Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup (section masculine) débute ses activités de financement pour offrir de l’aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin. L’une de celles-ci, la Guignolée des médias, est prévue le 5 décembre.

La générosité de la population est remarquable et l’organisme se dit confiant que ce sera encore le cas cette année. Depuis le début novembre, des enveloppes sont distribuées dans le journal local afin de recueillir des dons. Ces derniers peuvent aussi être faits par virement interac à : [email protected]. La réponse à la question de sécurité doit être : Guignolée.

Une cueillette sera effectuée dans les marchés d’alimentation, les milieux de travail, etc. Enfin, la grande Guignolée des médias, organisée par Info Dimanche, CIBM-FM et CIMT-TV, se déroulera le 5 décembre.

Depuis la pandémie, la Société Saint-Vincent de Paul (section masculine) privilégie les dons en argent, qui se traduisent par la distribution de coupons d’épicerie. Le travail de l’équipe est ainsi facilité et ceux qui les reçoivent peuvent faire des choix qui respectent leurs goûts. Cependant, les dons de denrées non périssables sont toujours acceptés et l’équipe du Carrefour d’initiatives populaires s’implique pour en faire la cueillette. La dernière cueillette se fera le mercredi 18 décembre.

Les critères d’admissibilité pour recevoir l’aide alimentaire sont les suivants : être résident de Rivière-du-Loup (preuves nécessaires : bail, permis de conduire et/ou carte d’hôpital), être âgé de moins de 65 ans et être à faibles revenus (à justifier lors de la rencontre).

Les dates de remise de bons alimentaires sont les suivantes : le lundi 16 décembre, le mercredi 18 décembre et le jeudi 19 décembre entre 8 h 30 et 12 h. Les remises se dérouleront au local de l’âge d’or de Rivière-du-Loup situé au 15, rue Frontenac.

La Société Saint-Vincent de Paul prévient que les demandes faites en dehors de ces dates ne pourront être acceptées.