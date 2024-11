Un spectacle de magie de Noël à Saint-Modeste

La municipalité de Saint-Modeste accueille un spectacle de magie de Noël présenté par le célèbre magicien Patrick Reymond, le dimanche 15 décembre, à l’Espace Collectif Berger situé au 340, rue principale.

L’ouverture des portes se fera à 14 h 30, et le spectacle débutera à 15 h. L’entrée est au coût de 5 $ par personne et gratuite pour les enfants de 2 ans et moins.

Patrick Reymond, magicien de renommée internationale, est reconnu pour sa capacité à faire rêver et rire à la fois. Avec son spectacle absurde, drôle et empreint de magie, il invite petits et grands à se laisser emporter dans un univers où tout devient possible. Il s’agit d’une opportunité unique de partager un instant privilégié avec ses proches et de célébrer ensemble la magie du temps des Fêtes.

Avec près de 40 ans d’expérience, Patrick Reymond est un artiste incontournable dans le monde de la magie. Originaire de France et établi au Québec depuis plusieurs décennies, il a parcouru les scènes des cinq continents et a été honoré par de prestigieux prix internationaux. Sa carrière a évolué pour se consacrer, depuis plus de 20 ans, à l’univers des enfants, avec des spectacles mémorables comme Le Théâtre Magique et Magie et Robotique.

Travaillant principalement avec les écoles primaires et les municipalités, Patrick Reymond sait captiver l’imaginaire des enfants et créer des expériences immersives qui enchantent aussi bien les jeunes spectateurs que leurs parents. Sa réputation n’est plus à faire, et sa venue à Saint-Modeste est une chance exceptionnelle la communauté.

Ce spectacle est l’occasion parfaite pour s’imprégner de l’esprit des fêtes, rire, rêver, et passer un moment mémorable en famille.