Campagne des paniers de Noël dans Les Basques

Novembre étant arrivé, le comité des Paniers de Noël des Basques débute sa campagne annuelle. Cette action permet à des citoyens de la MRC de fêter dignement les festivités des Fêtes.

Les membres du comité se désolent qu’encore cette année une trop grande partie de la population des Basques ne pourra vraiment goûter la joie de se retrouver autour de repas réconfortants pour Noël.

Compte tenu du contexte économique, et de l’augmentation des prix à la consommation qui touche tout le monde, le comité anticipe une autre une forte augmentation des demandes. C’est pourquoi il appelle sa communauté à donner généreusement pour la campagne des Paniers de Noël 2024 dans les Basques qui s’amorce dès maintenant.

Un don peut être effectué en faisant parvenir un chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2024 à l’adresse suivante : Campagne des Paniers de Noël 2024, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0. Du 11 novembre au 31 décembre, un don peut être fait en rajoutant directement le montant choisi à sa facture d’épicerie au IGA de Trois-Pistoles. Dans les deux cas, il est possible de recevoir (par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20 $ et plus.

La formule de bons d’achat échangeables dans les épiceries locales a de nouveau été choisie cette année parce qu’elle favorise l’autonomie. Toutes les municipalités de la MRC sont desservies. Il n’y a aucune limite d’âge pour présenter une demande.

Les paniers de Noël sont réservés aux familles et aux personnes à faibles revenus. Les formulaires de demande d’un panier de Noël seront disponibles dès le 12 novembre à La Maison Le Puits située au 276, rue Langlais à Trois-Pistoles, via leur page Facebook ainsi que dans l’édition de novembre du Journal l’Horizon. Il est aussi possible de l’obtenir, sur demande, au [email protected].

Les formulaires doivent parvenir au Comité des Paniers de Noël au plus tard le 7 décembre. Les bons d’achat seront distribués à compter du 17 décembre.