Lancement de la campagne de dons pour les Paniers culturels Sparages

Pour la huitième année consécutive, l’organisme culturel louperivois Sparages lance un appel à la générosité de la communauté afin d’offrir des cadeaux culturels aux personnes et familles économiquement désavantagées de la MRC de Rivière-du-Loup.

Les contributions récoltées permettent notamment d’offrir aux personnes des livres, du matériel de création artistique, un billet de spectacle, un cours de danse ou de musique. Tous les dons font une différence et vont directement dans l’achat de cadeaux culturels.

Grâce à la collaboration des intervenants et intervenantes du CISSS du Bas Saint-Laurent, l'organisme cible de manière anonyme les intérêts des personnes. Les besoins sont grands depuis les dernières années qui sont marquées par la précarité et l’inflation. En 2023, le projet a rejoint plus de 75 familles ou personnes seules, soit près de 180 personnes.

Les bénévoles derrière ce projet croient que ces paniers culturels réussiront à illuminer le Noël des familles touchées puisque chaque don permettra de nourrir la curiosité et la découverte. Pour plus d’information : https://sparages.org/paniers-culturels/