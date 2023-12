Comment faire pour tenir nos résolutions du Nouvel An?

(EN) Le Nouvel An est le temps de réunir la famille et les amis, de suivre le compte à rebours jusqu’à minuit, et bien sûr de prendre des résolutions pour la nouvelle année. Hélas, on finit souvent par rompre ces résolutions quelques semaines, voire même quelques jours, après avoir ouvert un nouveau calendrier. Voici quatre mesures à prendre qui vous aideront à respecter vos résolutions.

Préparez-vous

Impossible de transformer notre vie sans s’être préparé d’avance. Par exemple, ce n’est pas au moment de boire un verre à l’occasion du Nouvel An que vous devriez décider de demeurer sobre en janvier. Achetez d’avance vos boissons non alcoolisées et, si vous craignez de manquer de volonté, cachez les tentations dans votre réfrigérateur ou dans votre armoire à alcool.

Demeurez dans les limites du raisonnable

Si vous vous engagez à perdre du poids ou à faire plus d’exercice, ne vous fixez pas un objectif trop ambitieux, autrement, vous éprouverez de la frustration et abandonnerez rapidement votre mission. Au lieu d’essayer de faire du jogging trois fois par semaine alors que vous n’en aviez jamais fait auparavant, engagez-vous au moins à faire une longue promenade tous les deux jours. Si vous étiez un carnivore invétéré, au lieu d’essayer de devenir végétalien du jour au lendemain, commencez plutôt par manger végé un ou deux jours par semaine. Adaptez-vous à votre nouvelle normalité, puis recommencez à repousser vos limites.

Demandez de l’aide à vos proches

Quel que soit votre objectif, parlez-en d’abord avec vos amis et votre famille. Vous aurez ainsi un réseau d’alliés qui vous offriront leur soutien si l’envie vous prend d’abandonner. Qui sait, vous pourriez peut-être même trouver un partenaire qui vous accompagnera dans votre cheminement!

Faites appel à des services d’aide externes

Nul besoin de vous en faire si vous avez besoin d’aide : on ne peut pas toujours y arriver en solo. Que vos résolutions soient axées sur la santé et le conditionnement physique ou sur l’amélioration de votre santé financière ou de votre niveau d’alphabétisation numérique, des accompagnateurs et des groupes de soutien sont à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, ceux qui souhaitent apprendre à utiliser de nouveaux outils numériques ou accroître leur savoir-faire informatique, au travail comme à la maison, peuvent profiter d’une vaste gamme de ressources et d’ateliers offerts par des organismes à but non lucratif comme ABC Alpha pour la vie Canada.

Apprenez-en davantage sur les manières d’améliorer votre niveau d’alphabétisation numérique à l’adresse abcconnexiondapprentissage.ca.