Des conseils avisés pour démarrer l’année du bon pied

(EN) Chaque année, lorsque nous remplaçons notre calendrier, nous sommes nombreux à réévaluer divers aspects de notre vie et à nous promettre d’y apporter des changements positifs. Bien que cela semble plus facile à dire qu’à faire, nous vous donnons des conseils pour rester fidèle à vos résolutions et vivre au mieux cette année.

Si votre résolution du Nouvel An est…

… de prendre votre santé mentale au sérieux

La routine, un sommeil réparateur, de l’activité physique régulière et une alimentation saine sont des facteurs naturels de réduction du stress. Cependant, il arrive que nous soyons incapables de régler nos propres problèmes et que nous ayons besoin de soutien. Si les sentiments de stress ou d’inquiétude durent longtemps et ont une incidence négative sur votre vie quotidienne, sachez qu’il existe de l’aide. Vous pouvez accéder à un soutien gratuit en santé mentale, à tout moment et en tout lieu, à partir de la page Web de Santé Canada consacrée à la santé mentale.



canada.ca/sante-mentale



… de vous mettre à l’exercice physique cet hiver

Rester actif est important pour notre santé, mais il peut être difficile de se mettre à l’activité physique et d’y persévérer, surtout lorsqu’il fait froid ou qu’il neige. Si vous souffrez d’un problème de santé tel que l’arthrite, demandez conseil à un professionnel de la santé et envisagez des exercices à faible impact et respectueux des articulations, qui améliorent l’endurance, la force, l’équilibre et la souplesse. La natation, le vélo stationnaire et le yoga font partie des activités d’intérieur que vous pouvez pratiquer l’hiver. Visionnez les vidéos de la Société de l’arthrite du Canada pour obtenir d’autres conseils.



arthrite.ca/bien-vivre



… de trouver l’emploi de vos rêves

Il n’est pas facile de trouver l’emploi qui vous convient. Réfléchissez bien à l’équilibre idéal entre votre vie professionnelle et votre vie privée, à ce qui vous donne du sens et aux avantages que vous recherchez et dont vous avez besoin. Par exemple, si vous aimez avoir des soirées libres, un emploi de neuf à cinq peut vous convenir. Cependant, si vous préférez un emploi du temps tournant qui vous amène à aider les autres et à nouer des relations significatives, vous pouvez envisager une carrière comme celle d’infirmière. Services aux Autochtones Canada recrute actuellement des infirmières.