Ce dimanche 10 décembre, la magie de Noël s’installe à Saint-Antonin ! L’événement, Noël au Marché de Saint-Antonin, vous invite pour une toute première édition, à découvrir plus de 40 exposants qui présenteront des produits originaux; un monde magique où se côtoient artistes, artisans et producteurs locaux.

Sur place, découvrez des centaines d’idées cadeaux et courrez la de gagner un des prix de présence dont l’événement Noël au Marché de Saint-Antonin sera animé par la mascotte Koolajoie du Camp Richelieu Vive Lajoie, la photographe Jouly Expérience et par la visite du Père Noël entre 11 h et 12 h 30.

On vous attend en grand nombre ce dimanche, de 10 h à 17 h à la salle Réjean Malenfant de Saint-Antonin, au 305 rue Principale. De plus, l’entrée est gratuite pour tous les visiteurs.

L'événement est une collaboration de Premium Chasse et Pêche et la Ville de Saint-Antonin. Pour information consultez la page Facebook de Noël au Marché de Saint-Antonin I Dimanche 10 décembre 2023.