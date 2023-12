Un temps des fêtes totalement hockey à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles propose aux amateurs de hockey, deux occasions durant la période des fêtes de voir, encourager ou jouer du hockey.

La première activité est un match des anciens Rorquals qui aura lieu le 27 décembre à 18 h. Réunis pour une partie amicale visant à récolter des fonds pour les jeunes hockeyeurs de la région, les Rorquals invitent la population à assister à leur présence sur la glace. L’admission sera gratuite. La présence de Bruno Lapierre, Joël Beaulieu ou encore les frères Éric et Patrick Belzile est prévue.

Les 29 et 30 décembre est organisé le tournoi TOTAL hockey de 8 h à 14 h et de 17 h à 21 h. Des parties à 4 contre 4 seront présentées à l’Aréna Bertrand-Lepage dans deux catégories soient ouverte et 40 ans et plus.

Quatre à six équipes, par catégorie, s’affronteront pour remporter les honneurs lors de cette compétition amicale. Débutant le vendredi soir dès 17 h 30, le Tournoi TOTAL hockey se poursuivra jusqu’au samedi en fin de journée. L’horaire des matchs sera disponible directement sur l’évènement Facebook : Total Hockey 2023.

Pour participer, il faut remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles, dans la section Actualités avant le 12 décembre. Le jour du tournoi, chaque joueur devra remettre les frais d’inscription de 20 $ en argent lorsqu’il se présentera sur place.

Il est à noter que la compétition s’adresse aux adultes. Ainsi, il faut avoir 18 ans et plus pour y participer. Toutefois, tous peuvent assister aux parties, et ce, gratuitement.

Les fonds amassés lors de ces journées seront investis dans la mise en valeur de l’histoire du hockey local.

Pour en savoir plus l’événement TOTAL hockey, il faut contacter Xavier McNicoll-Belzile, coordonnateur du service des loisirs, au 418 851-1995 poste 4224 ou en écrivant à [email protected].