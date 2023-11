Le Marché des Saveurs est maintenant accessible

La 18e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent bat son plein depuis le 30 novembre jusqu'au 3 décembre prochains aux Tennis de Rimouski, situé au 416 avenue Rouleau. Devenu un incontournable, il rassemble chaque année plusieurs producteurs et transformateurs bioalimentaires de la région.

Toute la population est invitée à découvrir le savoir-faire des entreprises bas-laurentiennes dans une ambiance festive, et à vivre l’effervescence du temps des Fêtes. Cette année, ce sont 57 entreprises qui seront présentes pour présenter leurs délicieux produits.

Parmi les exposants de la MRC de Rivière-du-Loup, on y retrouvera la Bergerie Du Pont, la Ferme des Moissons, la Ferme du Caneton Polisson, Malterre, Pat BBQ et Patapom. Dans la MRC de Témiscouata : le Domaine Acer, l’Érablière du Domaine de Beaufor, les Jardins du Témis, La Jardinière et ViV-Herbes. Enfin, dans la MRC de Kamouraska : Ça goute le bois !, l’Érablière Nathalie Lemieux, la Ferme Gijamika, Fou du Cochon, L'Agnellerie, Le Jardin des Pèlerins, Les petits régals des bois, Les Trésors du Fleuve, Porc O'Rye du Kamouraska et Vignoble Amouraska.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer aux Tennis de Rimouski, le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre de 12 h à 21 h, le samedi 2 décembre de 10 h à 18 h et le dimanche 3 décembre de 10 h à 16 h.

12 CARTES-CADEAUX DE 50 $ À GAGNER

À son arrivée, chaque visiteur recevra un sac écoresponsable des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, courant ainsi la chance de gagner l’une des 10 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune. Un concours aura également lieu sur les réseaux sociaux pour gagner deux cartes-cadeaux supplémentaires. Tous les détails du concours suivront sous peu sur la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.