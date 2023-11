L’Opération Nez rouge : prête pour les festivités de décembre

Opération Nez rouge a de nouveau parcouru les routes de la province le weekend dernier pour les premières soirées de raccompagnement de sa 40e édition. Grâce à la mobilisation de 1857 bénévoles, un total de 1266 raccompagnements ont pu être effectués. Dans les Basques, 10 raccompagnements ont été effectués samedi dernier.

Avec le mois de décembre à nos portes, les occasions de festoyer se feront de plus en plus nombreuses. L’Opération Nez rouge et son porte-parole, Dany Turcotte, souhaitent rappeler aux Québécoises et aux Québécois de prévoir leurs déplacements de manière sécuritaire, que ce soit en ciblant un conducteur ou une conductrice désignée, en appelant un taxi, un ou une amie ou encore en composant le 1 866 DESJARDINS pour demander un raccompagnement offert par des bénévoles dévoués. Rappelons qu'au KRTB, seule la MRC des Basques offre le service de raccompagnement d'Opération Nez Rouge.

Depuis plusieurs années, l’Opération Nez rouge est heureuse de pouvoir compter sur la collaboration de Voyages Gendron pour son grand concours annuel réservé aux bénévoles. Pour cette 40e édition, Voyages Gendron, en collaboration avec Club Med, offrira un voyage tout inclus pour deux (2) personnes vers une destination soleil, le tout d’une valeur de 7 000 $. Ainsi, parmi toutes les personnes ayant été bénévoles pendant la campagne 2023, un ou une heureuse élue s’envolera pour huit jours avec la personne de son choix.

OPÉRATION NEZ ROUGE

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Soutenu par ses deux partenaires principaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’organisme offre un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, en plus de coordonner différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année.