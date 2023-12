Roulés fromage et bacon

Pour commencer une soirée festive en beauté, servez ces délicieuses bouchées dorées à tous vos invités!

INGRÉDIENTS (POUR 16 ROULÉS)

• 1 feuille de pâte feuilletée du commerce

• 10 tranches de bacon

• 8 tranches de fromage cheddar (ou une tasse de fromage râpé)

• Poivre

• Ciboulette fraîche, hachée

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 375 °F.

2. Étaler la feuille de pâte feuilletée sur une surface lisse. Déposer les tranches de bacon en une couche, puis ajouter le fromage de la même façon. Poivrer la surface uniformément.

3. Rouler la pâte sur la longueur afin d’obtenir un grand rouleau. Emballer le rouleau fermement dans de la pellicule plastique et réfrigérer 30 minutes.

4. Couper le rouleau en 16 morceaux égaux. Les déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin. Cuire au four 15 minutes, ou jusqu’à ce que les roulés soient bien dorés.

5. Garnir de ciboulette hachée et servir avec une sauce tomate au choix pour tremper.