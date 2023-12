Cinq destinations pour des vacances des Fêtes inoubliables

Il est temps de planifier une escapade de Noël pour faire le plein de souvenirs impérissables avec vos proches? Voici cinq destinations idéales pour vivre des vacances vraiment spéciales!

1. Laponie, Finlande : connue comme le pays du père Noël, la Laponie offre des paysages enneigés, des promenades en traîneau tiré par des rennes et la possibilité de rencontrer le père Noël lui-même! Les aurores boréales qui dansent dans le ciel ajouteront une touche d’émerveillement à vos vacances.

2. Bethléem, Cisjordanie : pour des vacances spirituelles, visitez le lieu de naissance du Christ. Chaque année, la Place de la Mangeoire et la basilique de la Nativité sont d’importants sites de pèlerinage à Noël.

3. New York, États-Unis : avec son sapin de Noël emblématique au Rockefeller Center, ses lumières éblouissantes et ses charmants marchés de Noël, la ville de New York est le rêve de tout amateur de cette fête. Faites une promenade en calèche dans Central Park, glissez sur les patinoires et dénichez des cadeaux uniques.

4. Sydney, Australie : si vous préférez un Noël ensoleillé, rendez-vous à Sydney. Au menu? Des concerts à l’Opéra, des feux d’artifice sur le pont du port de Sydney et des pique-niques sur la plage de Bondi!

5. Vienne, Autriche : flânez parmi les alléchants étals des marchés de Noël tout en dégustant des délices traditionnels comme le pain d’épice et le vin chaud, et assistez à des concerts dans les théâtres historiques de la ville.

Pour choisir et planifier l’escapade parfaite, tournez-vous vers une agence de voyages — et n’oubliez pas de visiter vos commerces locaux pour faire le plein de produits et d’accessoires de voyage!