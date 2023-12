Trois activités écolos à essayer pendant le temps des Fêtes

Vous avez quelques jours de congé entre Noël et le jour de l’An? Profitez de cette période de repos et de plaisir pour faire une activité à saveur écologique en famille ou entre amis!

1.CONCOURS DE RAMASSAGE DE DÉCHETS

Avec vos proches, armez-vous de gants et de sacs. Puis, promenez-vous dans le quartier en scrutant les bords de rue, les parcs, les stationnements et les espaces verts publics à la recherche de déchets. La personne qui aura ramassé le plus de détritus (cannettes, verres à café, emballages, etc.) après une durée prédéterminée remportera le concours!

2. ÉCHANGE D’ARTICLES USAGÉS

Pratiquement tout le monde possède des choses en bon état qui accumulent la poussière. Il suffit de penser à des livres, à des vêtements, à des DVD, à des décorations, à des articles de cuisine, etc.

Rassemblez donc des amis ou des voisins, par exemple, pour organiser une activité de troc. En plus de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, vous obtiendrez des objets qui vous plaisent sans débourser un sou. Voilà une solution idéale pour lutter contre le gaspillage et la surconsommation!

3. TOURNÉE DES COMMERCES ÉCORESPONSABLES

Visitez plusieurs boutiques, restaurants et épiceries à vocation écologique de votre région afin de découvrir les 1001 produits offerts. Vêtements faits de tissus recyclés, savons conçus à partir d’ingrédients biologiques, serviettes hygiéniques lavables, emballages réutilisables, aliments en vrac : vous trouverez de tout!