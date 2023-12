15 idées de cadeaux faits à la main (avec amour!)

Vous êtes à l’étape de décider quels cadeaux vous donnerez à vos proches pour Noël? Sachez que les cadeaux faits à la main sont de plus en plus populaires!

En effet, à une époque où l’on peut commander un produit en deux clics de souris, prendre le temps de fabriquer quelque chose pour quelqu’un est un geste significatif. Un cadeau que vous confectionnez vous-même est, en quelque sorte, le reflet de l’affection que vous portez à son ou sa destinataire.

Que vous ayez des talents manuels ou culinaires, laissez-vous inspirer par ces 15 suggestions de cadeaux que vous pourriez fabriquer avec amour pour vos êtres chers :

1. Accessoires en tricot (jetés, foulards, pantoufles);

2. Alcools (gins, bières, vins, etc.);

3. Bijoux (bracelets, bagues, pendentifs, etc.);

4. Bombes pour le bain;

5. Bougies parfumées;

6. Cadres à photos;

7. Confitures ou tartinades;

8. Décorations de Noël (couronnes, boules, etc.);

9. Marinades;

10. Mélanges d’épices;

11. Pots de pâte à modeler;

12. Pots-pourris;

13. Savons de fantaisie;

14. Soins pour le corps (crèmes, exfoliants, etc.);

15. Sous-verres en liège.

Vous trouverez tout le matériel nécessaire pour fabriquer de superbes cadeaux dans vos commerces locaux!