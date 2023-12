Les petits bas d’Eliou et Lilou les hiboux

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Tous les ans, Eliou et sa fille Lilou installent des bas de Noël pour les Fêtes. Les deux hiboux les attachent dans le grand arbre derrière leur maison au Pays magique des animaux. Ces bas sont très spéciaux. Ils réalisent les vœux le 24 décembre, au 12e coup de minuit.

Cette année, les hiboux ont fait le souhait de revoir Mamie Marilou, la mère d’Eliou. Celle-ci vit très loin. Ils ne l’ont pas visitée depuis longtemps, car les hivers sont devenus trop froids pour voyager.

La veille de Noël, peu avant minuit, Eliou et Lilou enfilent leur tuque et leur foulard.

— Dépêche-toi, Papa, dit Lilou.

— Les bas ne disparaîtront pas si on n’est pas là à minuit pile! répond-il en souriant.

— Je sais, mais j’ai trop hâte!

Une fois dehors, ils rejoignent rapidement l’arbre. Tout excitée, Lilou virevolte autour des bas en riant.

— Viens te poser, Lilou, tu m’étourdis! s’exclame Eliou après un moment.

— Oups, désolée, Papa! dit-elle en s’installant près de lui.

Au même instant, le premier coup de minuit sonne. Les bas de Noël se mettent à scintiller. Eliou compte les coups à voix haute :

— Trois, quatre, cinq…

Impatiente, Lilou sautille sur place.

— Six, sept, huit…

Les petits bas brillent plus fort.

— Neuf, dix, onze…

— Ça y est! s’écrie Lilou sur le douzième coup.

Sans attendre, elle regarde à l’intérieur de ses deux bas. Dans chacun, elle trouve… une chaussette! Son père fait la même découverte dans les siens.

— Des bas, dit Lilou, étonnée.

— Oui, mais pas n’importe quels bas, répond Eliou. Ils sont en laine de mérinos.

— Euh… et alors? demande Lilou.

— Avec ça, on aura assez chaud pour voyager, explique-t-il.

— Youpi, on pourra aller voir Mamie Marilou!

Après de longues heures de vol, ils arrivent chez Mamie Marilou. Enfin réunis, les trois hiboux s’embrassent en poussant des cris de joie. C’est le plus beau Noël de leur vie!

FIN