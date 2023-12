Enjolivez votre maison pour les Fêtes en misant sur les décorations écologiques

Vous voulez que votre terrain et l’intérieur de votre maison aient une allure festive pour Noël et le jour de l’An qui approchent à grands pas? Une foule d’options s’offrent à vous, mais retenez que certains choix ont un impact plus positif sur la planète!

En effet, plusieurs décorations (guirlandes lumineuses, ornements de sapin, etc.) que l’on peut acheter en ligne ou dans les magasins à grande surface proviennent d’usines situées en Chine. Par conséquent, les produits colorés et scintillants franchissent des milliers de kilomètres avant de se retrouver entre vos mains. Et qui dit « transport de longue durée » dit « importantes émissions de gaz à effet de serre ».

QUELLES SONT VOS OPTIONS?

Pour enjoliver votre propriété tout en réduisant votre empreinte écologique, vous devez choisir soigneusement vos décorations! Vous pourriez, par exemple :

• Faire le plein d’ornements dans les magasins d’articles usagés;

• Fabriquer des centres de table ou des couronnes avec des pommes de pin, des branches de conifères, des bâtons de cannelle, etc.;

• Visiter un marché de Noël pour dénicher des décorations uniques faites par des artisans de votre région;

• Acheter un sapin naturel auprès d’une entreprise locale limitant l’usage de pesticides;

• Organiser un échange de décorations avec vos amis.

Tout ce dont vous avez besoin pour décorer votre propriété se trouve à votre portée. Bonnes recherches!