Quoi manger avant un party pour éviter les excès?

Quand les partys de Noël et du jour de l’An se succèdent à un rythme effarant, on a parfois l’impression de ne rien faire d’autre que manger! Pour éviter autant que possible les regrettables excès de table, suivez ces quelques conseils.

D’abord, veillez à ne pas sauter de repas avant une réception, sans quoi vous serez encore plus porté à vous gaver par la suite. Au déjeuner, consommez des œufs ou tartinez de la purée d’avocat sur vos rôties afin de faire le plein de protéines et de bons gras qui vous soutiendront toute la journée. De même, optez, par exemple, pour une salade au saumon, au poulet grillé ou aux légumineuses pour le dîner.

Pensez également à prendre une collation avant le party, de façon à ne pas être affamé lors de celui-ci. Misez sur des aliments riches en protéines, comme des noix ou du yogourt nature accompagnés de fruits. Boire beaucoup d’eau tout au long de la journée et entre les boissons alcoolisées est aussi indispensable pour prévenir la déshydratation et favoriser la sensation de satiété.

Par ailleurs, essayez de faire de l’activité physique le jour de l’évènement. Non seulement l’exercice régulier vous aide à métaboliser la nourriture plus rapidement, mais il vous donne envie de manger sainement. Il est ainsi plus facile de résister aux diverses grignotines.

Enfin, bien vous alimenter entre les festivités vous permettra de vous gâter — raisonnablement! — sans trop culpabiliser. Joyeuses Fêtes!