Idées de thèmes amusants pour vos partys des Fêtes

Le temps des Fêtes est le moment idéal pour célébrer avec ceux qu’on aime. Et miser sur une thématique amusante peut être une excellente façon de « faire lever le party »! En voici quelques-uns pour vous inspirer :



ROYAUME HIVERNAL

Transformez votre maison en un pays des merveilles hivernal. Utilisez des décorations blanches et argentées pour créer une atmosphère enneigée, suspendez des lumières scintillantes et installez une station de chocolat chaud pour réchauffer tout votre petit monde.

CHANDAIL DE NOËL « MOCHE »

Adoptez le côté « quétaine » de Noël et demandez à vos invités de porter les chandails de Noël les plus excentriques qu’ils trouveront. Organisez ensuite un concours pour déterminer lequel est le plus laid!

MARATHON DE FILMS DE NOËL

Réunissez famille et amis pour un marathon de classiques tels que Maman, j’ai raté l’avion!, Le lutin et Une histoire de Noël. Comme collation, prévoyez du maïs soufflé, des cannes de bonbon et du cidre chaud, par exemple.

DÉCORATION DE MAISONS EN PAIN D’ÉPICE

Fournissez à vos convives des maisons en pain d’épice ainsi que le nécessaire pour les décorer (glaçages colorés, bonbons, etc.). Une compétition amicale fera assurément ressortir les talents artistiques de chacun et permettra d’obtenir des maisons en pain d’épice aussi savoureuses qu’originales!

KARAOKÉ DE NOËL

Créez une liste de chansons de Noël et laissez vos invités démontrer l’étendue de leurs talents vocaux! Encouragez les duos et les groupes à se produire et décernez un prix pour la meilleure prestation.

Quel que soit le thème choisi, parions qu’il sèmera la joie, le rire et la bonne humeur parmi vos invités. Joyeuses Fêtes!