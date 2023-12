Quoi offrir aux personnes qui vous reçoivent à Noël?

Vous avez reçu une invitation à une fête de Noël, et celle-ci aura lieu dans une résidence privée? Pour faire bonne impression et briser la glace de belle façon, faites en sorte de ne pas arriver les mains vides. Les suggestions suivantes sont des exemples de cadeaux d’hôte et d’hôtesse passe-partout — et qui font plaisir à tout coup!

UN ARRANGEMENT FLORAL

Pour le bien de l’environnement, préférez des espèces cultivées localement. Idéalement, fournissez aussi le vase pour que vos hôtes puissent rapidement exposer vos superbes fleurs sur la surface de leur choix.

UNE BOUGIE DE LUXE

Recherchez les bougies artisanales de soya ou en cire d’abeille fabriquées au Québec et parfumées aux huiles essentielles. À moins de connaître les goûts de vos hôtes, misez sur une odeur classique (ex. : conifères, agrumes).

UN PANIER DE DOUCEURS

Offrir un délicieux assortiment de produits gourmands d’ici est une valeur sûre! Ceux-ci peuvent comprendre des sauces piquantes, des huiles aromatisées, des tartinades, des chocolats, des bonbons, des bières, etc.

UN ARTICLE POUR LA MAISON

Optez pour un accessoire utile et de qualité supérieure, comme une serviette turque en coton biologique, un duo de coupes à vin en cristal, un jeté élégant, un ensemble de sous-verres en pierre ou un linge de table en lin.

Une fois votre cadeau acheté, emballez-le joliment et accompagnez-le d’une carte de remerciements!