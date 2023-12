Six conseils pour réduire le stress lié aux voyages pendant les Fêtes

(EN) Voyager peut être une expérience stressante, qu’il s’agisse de ne pas rater votre vol ou de vous déplacer dans de nouveaux environnements. Si vous vivez avec une maladie chronique ou auto-immune comme l’arthrite, il se peut que la douleur, la fatigue et l’inconfort s’ajoutent à vos préoccupations. Ces conseils peuvent vous aider à vous préparer à voyager pendant les Fêtes.

Choisissez judicieusement vos chaussuresChoisissez des chaussures qui maintiennent le talon bien en place. Si la partie arrière de la chaussure est trop large ou trop souple, votre pied glissera, ce qui risque d’entraîner une instabilité et des douleurs. Optez pour des chaussures qui soutiennent bien la voûte plantaire ou que vous pouvez porter avec des orthèses. Le manque de soutien de la voûte plantaire peut entraîner l’aplatissement de votre pied et causer des douleurs aux genoux, aux hanches et au dos.

Privilégiez les sacsLes sacs à bandoulière (ou les sacs à dos) sont moins éprouvants pour le corps que les sacs à main. De plus, les valises, les sacs à dos et les porte-documents à roulettes peuvent réduire le stress physique que peut imposer à votre corps la manutention des bagages.

Conduisez intelligemmentLorsque vous préparez votre voiture pour un voyage ou lorsque vous choisissez une voiture de location, pensez aux composants réglables comme le volant et le dossier du siège. Apportez une housse de siège perlée ou en vinyle pour vous aider à entrer dans la voiture et à en sortir, et recherchez des options supplémentaires comme un siège pivotant et un couvre-volant.

Gardez vos médicaments à portée de mainVos médicaments devraient figurer en tête de votre liste de préparation pour tout voyage. Assurez-vous de garder vos médicaments dans votre bagage de cabine, car les bagages enregistrés pourraient se perdre. Lorsque vous réservez votre séjour pour un voyage, demandez un mini-frigo dans votre chambre afin d’y conserver les médicaments qui doivent rester au frais.

Emportez des collationsVoyager signifie souvent que vous ne maîtriserez pas toujours ce que vous mangerez, ni quand. Assurez-vous donc d’avoir une collation avec vous avant de partir. En voyage, essayez de manger plus souvent du poisson, de la volaille sans peau et des protéines sans viande que de la viande rouge, et optez pour des légumes, des fruits et des grains entiers lorsque c’est possible. Gardez de l’eau avec vous et buvez-en tout au long de la journée – lorsque vous êtes bien hydraté, votre corps fonctionne bien, vos articulations se portent bien et vous avez un bon niveau d’énergie. Limitez votre consommation d’alcool, de caféine et de boissons sucrées afin de réduire le risque d’inflammation.

BougezVos articulations peuvent être douloureuses après un long vol ou un long trajet en voiture, alors bougez en marchant ou en faisant de simples étirements. Si votre voyage comprend beaucoup de marche, n’oubliez pas de prendre des pauses et pensez à apporter des dispositifs d’aide à la mobilité, comme une canne, afin de vous aider à rester actif pendant votre voyage.

Vous trouverez davantage de conseils de voyage sur arthrite.ca.