Comment réagir quand tu reçois un cadeau que tu n'aimes pas?

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard C’est le défilé du père Noël au Pays magique des animaux. Les girafes Olaf et Raph s’y sont donné rendez-vous. Le défilé est toujours grandiose et ils adorent tous les deux Noël. L’ambiance est festive à souhait et le soleil brille. — Oh, regarde, c’est le char allégorique de la troupe de danse, dit ...