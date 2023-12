Deux jeux amusants pour le temps des Fêtes

Tu as très hâte à Noël pour manger plein de bonnes choses et recevoir des cadeaux? Mais entre les repas et le moment de découvrir ce qui se cache sous le sapin, tu ne sais pas comment passer le temps? Avec tes frères et sœurs, cousins et cousines, essaie l’un ou l’autre de ces jeux amusants!

L’ALPHABET DE NOËL

À tour de rôle, chaque personne doit trouver un mot qui a rapport avec Noël (ou un autre thème, si tu préfères!) en suivant l’ordre des lettres de l’alphabet. Par exemple :

A = arbre

B = bas

C = cadeau

Si les réponses sont un peu bizarres pour certaines lettres, ça rend le jeu encore plus drôle!

L’OBJET DE NOËL DISPARU

Place plusieurs objets qui rappellent Noël sur une table ou par terre. Ça peut être un bas de Noël, une carte de souhaits, une boule pour le sapin, une guirlande, une canne de bonbon, etc.

Dis aux enfants de regarder tous les objets pendant une minute. Demande-leur ensuite de se retourner et de fermer les yeux.

Pendant ce temps, retire un objet et cache-le. Quand tu as terminé, dis aux enfants de regarder à nouveau les objets et d’essayer de trouver lequel a disparu. Tu peux répéter ce jeu plusieurs fois et donner des petites surprises aux gagnants.

Joyeux Noël!