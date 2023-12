Cinq idées futées pour réutiliser vos vieux textiles

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard Lyne est une lapine coquine qui vit au Pays magique des animaux. Avec ses nombreux frères et sœurs, elle fait des activités amusantes pendant le congé de Noël. Son jeu préféré? La cachette! — Allez, on fait une dernière partie! dit la lapine. — Oui, et c’est moi qui cherche, décide son frère ...