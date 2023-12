Temps des Fêtes : 5 conseils pour recevoir sans stress

Le temps des Fêtes est synonyme de réjouissances, mais il peut aussi entraîner son lot de stress. Vous recevez vos proches et ne voulez surtout pas être trop « dans le jus » pour avoir le temps de vous amuser? Suivez ces cinq conseils pour organiser un party sans stresser!

1. PLANIFIEZ ET FAITES-VOUS UNE LISTE

Dressez d’abord une liste détaillée comprenant toutes les tâches à effectuer, des invitations au menu, en passant par la décoration et le ménage. Commencez tôt afin de disposer d’assez de temps pour vous préparer et d’éviter de courir à la dernière minute. Divisez les tâches en petites étapes faciles à gérer et fixez des délais pour chacune d’elles. Une bonne planification vous aidera à tout préparer progressivement et réduira les risques d’oublier quelque chose d’important.

2. SIMPLIFIEZ VOTRE MENU

Bien qu’il puisse être tentant de concevoir un festin élaboré, rappelez-vous que les Fêtes sont avant tout l’occasion de passer du temps avec vos proches… pas de les impressionner avec un repas sophistiqué! Simplifiez donc votre menu en choisissant des plats pouvant être cuisinés à l’avance ou ne nécessitant qu’un minimum d’attention. Par ailleurs, n’hésitez pas à demander à vos convives d’apporter un plat ou un dessert, ce qui ajoutera une sympathique touche « communautaire » à vos festivités.

3. INSTALLEZ UNE STATION DE BOISSONS LIBRE-SERVICE

Préparez une zone désignée avec une variété de boissons, comme de l’eau, du café et des jus. Laissez-y également tout le nécessaire (verres, seaux à glace, serviettes à cocktail, etc.) pour que les invités puissent se servir eux-mêmes. S’ils n’ont pas constamment à demander d’être resservis, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur vos autres tâches.

4. DÉLÉGUEZ ET DEMANDEZ DE L’AIDE

Sollicitez l’aide des membres de votre famille et de vos amis, ou engagez temporairement quelqu’un, si nécessaire. Déléguez des tâches simples telles que mettre la table, accueillir les convives ou suspendre les manteaux. Laisser les autres vous donner un coup de main allège votre charge de travail tout en leur permettant de se sentir plus impliqués dans les célébrations.

5. CRÉEZ UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Une ambiance invitante peut faire des merveilles pour réduire le stress pendant les partys. Misez sur un éclairage festif, des bougies et des décorations de saison, par exemple. Choisissez en outre une douce musique de fond pour donner le ton, puis installez des sièges confortables où tous pourront se détendre et socialiser. Une atmosphère conviviale permettra à vos invités de se sentir à l’aise et contribuera au succès de l’évènement.

En suivant ces conseils, vous pourrez organiser sans stresser des réceptions qui plairont à tout le monde. Détendez-vous, amusez-vous et profitez à fond du temps des Fêtes!