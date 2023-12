S’offrir un cadeau familial : une solution originale à envisager pour Noël

Et si au lieu de vous casser la tête à trouver deux ou trois cadeaux pour chaque membre de votre famille, vous décidiez de vous faire un gros cadeau pour tous cette année? Les avantages de cette solution sont nombreux : vous n’avez pas à courir les magasins, vous vous offrez un objet ou une activité qui plaira à tous et vous vivez un moment de joie tout le monde en même temps!

Qu’entend-on par « cadeau familial »? Selon la composition de votre famille, ses principaux champs d’intérêt et l’âge des enfants, par exemple, cela peut être très varié! L’important est que tous soient d’accord sur sa nature afin d’éviter les déceptions. Voici quelques idées :

• Un système de cinéma maison (pour des soirées divertissantes en haute définition!);

• Un piano droit ou à queue (sur lequel tous pourront pratiquer leurs gammes);

• Un voyage (ex. : fin de semaine de ski au Québec ou escapade dans une destination exotique);

• Un souper gastronomique (offrez-vous une expérience mémorable pour vos papilles!);

• Un séjour dans une auberge (pour encore plus de plaisir, optez pour les établissements proposant des forfaits pour des activités dans la région);

• Des billets pour un spectacle (c’est le moment d’en choisir un à grand déploiement!);

• Un spa ou une piscine (pour vous détendre ou vous amuser à volonté!);

• Un animal de compagnie (adoptez idéalement votre petit camarade dans un refuge);

• Un véhicule tout-terrain (ex. : côte à côte pouvant accueillir quatre ou six passagers);

• Une motoneige (pour explorer les milliers de sentiers aménagés de la Belle Province!).

Dès aujourd’hui, visitez vos détaillants et commerçants locaux pour dénicher le cadeau qui fera le bonheur de toute votre famille!

------------

Même si vous avez choisi d’opter pour un cadeau collectif, rien ne vous interdit de préparer des bas de Noël remplis de petites surprises!