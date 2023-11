Votre compte à rebours du temps des Fêtes

Patrimoine et Culture du Portage accueillera le spectacle «Noël au Portage» le samedi 9 décembre, à 20 h, à l’église de Notre-Dame-du-Portage. Les voix de Geneviève Roussel et de Jean Beaulieu accompagnées par Michel Roy à la guitare et à l’harmonica, Francis Leblond à la contrebasse et Maryse Simard qui accompagnera au piano tout en dirigeant ...