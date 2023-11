Un retour à la maison en sécurité avec Nez Rouge dans Les Basques

Le Groupe Scout Trois-Pistoles lance pour une septième année la campagne Opération Nez rouge dans Les Basques. L’organisme invite les bénévoles, les automobilistes et les entreprises à participer en grand nombre à ce service qui permet à des centaines de personnes de rentrer en sécurité et en santé à la maison durant le temps des Fêtes.

Les raccompagnements seront effectués tous les vendredis et samedis à partir du 25 novembre et ce, jusqu’au 31 décembre de 21 h à 2 h. Le service sera aussi offert le dimanche 31 décembre. «Je trouve ça important. Je suis encore pompier et il y a souvent des accidents causés par la boisson, surtout dans le temps des Fêtes», souligne Alain Dionne d’Électro Basques, président d’honneur de la campagne avec sa conjointe Karine Rioux.

«Ça représente une sécurité pour la population, d’être sûrs de revenir à la maison en santé», soutient le père d’enfants de 18 et 22 ans. Pour lui, moins de personnes qui conduisent en état d’ébriété, mieux c’est. Il soulève aussi que même si les gens n’ont pas bu et sont seulement fatigués, ils peuvent profiter du service et éviter un malheureux accident.

À la présidence de la campagne, le couple pistolois impliqué dans sa communauté a le rôle de sensibiliser la population, d’être présent pendant la campagne en comblant les équipes, puis d’encourager et remercier les bénévoles.

Sans ces derniers, le service de raccompagnement ne pourrait avoir lieu. Environ 200 bénévoles sont nécessaires pour l’Opération Nez rouge dans Les Basques. Les personnes intéressées à porter main forte lors de cette période doivent s’inscrire avant le 24 novembre en complétant le formulaire disponible sur le site internet d’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com.

La centrale d’appels sera logée au local du Groupe Scout situé au 394, rue Michaud à Trois-Pistoles. Afin de rejoindre le comité d’Opération Nez rouge pour un raccompagnement ou toutes autres demandes, il faut téléphoner au 418 851-1224 ou écrire au [email protected]. Ces coordonnées sont déjà actives et le seront tout au long de la durée de l’évènement.

Les commerçants qui souhaitent offrir un appui financier pour que la campagne Opération Nez rouge Les Basques soit un succès peuvent le faire en contactant le comité à l’aide du numéro de téléphone ou du courriel ci-hauts.

Le Groupe Scout Trois-Pistoles remercie les membres du comité composé de: Denis Durand, Josette Jean, Rosanne Jean, Thérèse Jean, Marie-Hélène Lebel et Julie St-Jean pour leur implication et dévouement.

Les profits générés par la campagne d’Opération Nez rouge Les Basques seront remis au Groupe Scout Trois-Pistoles afin de permettre la poursuite de ses activités.