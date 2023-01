Résolutions de santé mentale pour le Nouvel An

(EN) Le Nouvel An est le moment idéal pour faire le point. C’est peut-être une période arbitraire pour le faire, mais pourquoi ne pas utiliser le retournement du calendrier comme source d’inspiration pour réfléchir à ce qui fonctionne dans votre vie et à ce qui pourrait profiter d’un changement.

Il y a beaucoup à considérer: la carrière, la famille, les relations, la santé... En règle générale, la santé mentale ne nous préoccupe pas autant que tout cela. Cependant, prendre soin de notre santé mentale, faire de notre mieux pour déterminer quand nous avons besoin d’aide et prendre les mesures nécessaires pour accéder aux services de soutien sont essentiels pour traverser courageusement les étapes de la vie.

En Ontario, il existe en ligne des ressources efficaces en santé mentale, telles que Big White Wall (En anglais seulement). Ce service est offert gratuitement à tous les Ontariens âgés de 16 ans et plus par l’intermédiaire de l’Ontario Telemedicine Network (OTN), grâce au financement du gouvernement.

Big White Wall est une communauté de pairs anonyme, que l’on peut joindre en ligne, et qui est disponible sans recommandation médicale, pour aider à lutter contre l’anxiété et la dépression. Vous pouvez vous y inscrire et commencer à l’utiliser immédiatement, aussi souvent que vous le souhaitez, à tout moment.

Les cours de groupe interactifs proposés par le site sur un éventail de sujets sont particulièrement utiles pour résoudre vos problèmes personnels et vous aider à mieux maîtriser votre santé émotionnelle. D’une durée de deux à huit semaines, chaque cours organisé est basé sur des techniques d’auto-aide et d’autogestion et, dans la mesure du possible, s’appuie sur un contenu fondé sur des données probantes.

Les cours sont animés par une équipe de professionnels de la santé et proposent de nouvelles activités chaque semaine. Vu qu’ils sont donnés sur une base régulière, si vous en ratez un, vous pouvez vous y joindre la prochaine fois. Vous pouvez en suivre autant que vous le voulez. Voici certains choix :

Composer avec le deuil et la perte

Réduire votre consommation d’alcool

Manger sainement et perdre du poids

Gérer vos pensées négatives

Arrêter de fumer

Big White Wall offre également l’occasion de s’exprimer verbalement ou par le biais d’images sur des « briques » et de se connecter anonymement à d’autres personnes sympathiques qui connaissent les problèmes que vous éprouvez. Le site est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des professionnels de la santé mentale qualifiés qui veillent à la sécurité de la communauté.

Découvrez comment le site peut vous aider à togetherall.com/fr-ca.

Attention Éditeurs: Ce contenu est réservé pour la distribution au Québec seulement.

