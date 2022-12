Des résolutions du Nouvel An que vous pourrez tenir

(EN) Pour bon nombre d’entre nous, c’est une tradition : prendre des résolutions du Nouvel An pour donner le meilleur de nous-mêmes, suivre religieusement le plan pendant quelques jours ou quelques semaines, et finalement larguer les résolutions pour revenir à nos petites habitudes.

Une partie du problème réside dans le fait que nous nous fixons souvent des objectifs trop ambitieux. Une fois que nous commençons à perdre de vue ces objectifs, nous finissons par tout abandonner par frustration. Cette année, fixez-vous des objectifs que vous pourrez atteindre.

Apprivoisez l’exercice physique

La plupart d’entre nous auraient avantage à faire plus d’activité physique. Cependant, c’est un peu décourageant de s’abonner à un centre de conditionnement physique ou de s’inscrire à des cours. Il faut plutôt y aller petit à petit. Trouvez un ami avec qui faire de la marche rapide deux ou trois fois par semaine. Si vous êtes de retour au bureau, envisagez de vous y rendre en vélo une fois par semaine. Descendez de l’autobus ou du métro quelques arrêts plus tôt et faites le reste du parcours à pied. Utilisez les escaliers quelques fois par semaine au lieu de prendre l’ascenseur.

Apprenez à faire des plats maison

Nous devons tous composer avec l’inflation. Pour dépenser moins sur la nourriture, évitez les restaurants et les repas à emporter, et préparez des plats à la maison. En cuisinant chez soi ses repas, il est possible de surveiller la quantité de sucre, de sel et de gras que l’on consomme.

Si vous êtes le type de personne qui prend presque tous ses repas à l’extérieur, fixez-vous l’objectif de préparer au moins un souper à la maison par semaine, et faites-en plus que moins afin d’avoir des restes pour un autre repas ou à congeler pour plus tard.

Si vous cuisinez déjà régulièrement à la maison, invitez vos enfants à se joindre à vous et aidez-les à acquérir de précieuses aptitudes à la vie quotidienne. Variez vos menus en vous donnant le défi d’essayer une nouvelle recette chaque semaine.

Couchez-vous plus tôt

Le sommeil régulier et réparateur est bon pour l’humeur, la santé et le fonctionnement cognitif. Essayez de vous coucher 30 minutes à une heure plus tôt que d’habitude.

Commencez par éviter les boissons caféinées et les activités intenses en fin de journée. Pour vous aider à vous endormir plus tôt, rangez votre téléphone et votre tablette, et éteignez la télévision au moins une heure avant d’aller au lit. Tamisez plutôt les lumières dans votre chambre et installez-vous confortablement avec un livre, par exemple.

Protégez votre alter ego numérique

Faites de cette année celle où vous vous protégerez contre le cybercrime. N’utilisez pas le même mot de passe à des fins diverses ou pour plusieurs comptes. Si vous craignez de ne pas vous rappeler de tous vos mots de passe, envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Grâce à cet outil, vous n’en avez qu’un seul à retenir pour accéder à tous vos comptes.

Vous souhaitez disposer d’un niveau de sécurité plus élevé? Utilisez des phrases de passe au lieu des mots de passe. Les phrases de passe sont composées d’une série d’au moins quatre mots aléatoires mais faciles à retenir, et presque impossibles à deviner pour les cybercriminels, comme « ArmoireLampeChaiseTapis ».

Aussi, établissez un calendrier pour la mise à jour de tous vos appareils et logiciels. Mieux encore, activez les mises à jour automatiques chaque fois que c’est possible. Prenez l’habitude de vider votre mémoire cache et l’historique de votre navigateur après avoir été en ligne, et déconnectez-vous de vos comptes.

Vous trouverez d’autres conseils de cybersécurité à pensezcybersecurite.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com