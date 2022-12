Quatre conseils pour rester en forme et en santé

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Chez toi, que placez-vous tout en haut du sapin de Noël? Chez moi, c’est toujours une étoile dorée, et c’est ma mission de l’installer. Selon la tradition, la mère Noël immortalise sur une photo comme celle-ci le moment où je mets la touche finale. Or, cette année-là, nous avons frôlé la catastrophe, ho, ...