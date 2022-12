Alcool et drogue au volant : effets sur la conduite, détection et conséquences

Alors que la période des Fêtes bat son plein et que les partys se succèdent, il importe de se rappe¬ler que prendre le volant après avoir bu une quantité excessive d’alcool ou consommé de la drogue constitue un crime. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les effets de ces substances sur votre conduite, la façon de les détecter et leurs conséquences.

Effets sur la conduite

La consommation d’alcool et de drogues légales ou non (ex. : cannabis, ecstasy) entraîne une baisse des réflexes, de la vigilance et de la concentration. La coordination et le temps de réaction en sont également affectés négativement. Cela peut se traduire par des sorties de route, une trajectoire inconstante, des difficultés à réagir en cas d’urgence, de la somnolence, de la témérité ou des problèmes de vision.

Détection

Selon la situation, les policiers qui vous interceptent peuvent utiliser diverses méthodes pour savoir si vous avez consommé de l’alcool ou de la drogue. Dans le premier cas, l’alcoolémie peut être vérifiée avec un appareil de détection d’alcool ou des épreuves de coordination des mouvements. Dans le second, il s’agit d’une série de tests difficiles à réussir sous l’effet de la drogue (mouvements des yeux, démarche, équilibre, etc.).

Conséquences

Avant même d’être déclaré coupable, vous pouvez voir votre permis de conduire suspendu pour une période déterminée après votre arrestation. S’il y a condamnation, votre peine (amende et emprisonnement) dépendra, entre autres, de vos antécédents et des circonstances entourant l’arrestation. Les consé¬quences peuvent être plus sévères si vous blessez quelqu’un ou causez sa mort.

Il importe d’adopter une conduite responsable lorsque vous êtes au volant d’un véhicule, et ce, en tout temps. Soyez vigilant!

—————

Solutions de rechange

Évitez de conduire lorsque vous avez les facultés affaiblies et optez plutôt pour l’une de ces solutions :

• Transport en commun;

• Taxi;

• Service de raccompagnement;

• Conducteur désigné.

—————