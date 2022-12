Conseils pour un décor de Noël extérieur réussi

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Savais-tu que j’utilise mon traîneau durant toute l’année, et pas seulement pendant la nuit de Noël? C’est bien pratique pour me déplacer et transporter du matériel! Sur la photo que voici, je suis en train d’essayer un traîneau tout neuf avec deux jeunes rennes. Laisse-moi te raconter ce qui s’est passé ...