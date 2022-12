Comment réussir son brunch de Noël?

Vous souhaitez recevoir pour Noël avec un délicieux brunch qui plaira à l’ensemble des invités? Voici quelques astuces qui assureront la réussite de votre réception!

Commencez la veille

Limitez le stress d’avoir à tout préparer le matin même en effectuant certaines des éta¬pes le jour précédent. Vous pouvez, par exem¬ple, laver et couper les fruits qui se conserveront bien au réfrigérateur. La crème fouettée et la crème pâtissière se font également très bien à l’avance. Vous souhaitez miser sur des portions individuelles et faciles à distribuer le jour J? Pensez à des verrines de yogourt et de baies auxquelles vous ajouterez du granola, par exemple. L’objectif est que vous n’ayez principalement que des plats à réchauffer le lendemain.

Misez sur la fraîcheur locale

Faites confiance à votre boulangerie de quartier pour le pain, les croissants, les muffins ou les bagels qui accompagneront votre repas. Optez pour une fournée fraîchement préparée le même jour ou informez-vous sur les produits congelés et prêts à mettre au four. Vos commerces locaux ont d’autres spécialités alléchantes? N’hésitez pas à les ajouter au menu!

Variez les boissons

Donnez un peu de « pep » à votre brunch en l’accompagnant d’un mimosa, d’un Bellini, d’un cidre pétillant ou encore d’un vin blanc léger. Vous pouvez aussi aromatiser les cafés avec votre liqueur favorite. Pour combler les enfants, le chocolat chaud ou le jus de fruits frais sont des choix gagnants!

Pour la touche finale, n’oubliez pas de décorer votre table avec quelques accessoires (bougies, serviettes, etc.) festifs.