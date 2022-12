Comment protéger votre sapin de votre chat?

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour T’es-tu déjà promené dans les bois en hiver? Si tu as eu cette chance, tu as peut-être aperçu des animaux, ou vu des traces? Sur cette photo, je suis dans la forêt avec quelques amis et un chariot débordant de cadeaux. J’ai gardé un beau souvenir de cette soirée-là : voici pourquoi! Comme chaque année, ...