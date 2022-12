Cinq suggestions de styles en vogue pour les Fêtes

Vous avez un party d’employés ou un réveillon chez la parenté au programme et vous voulez faire bonne impression — ou susciter des réactions? Quelles que soient vos intentions, puisez dans ces quelques idées de looks inspirés des tendances automne-hiver 2022-2023.

1. Le gentleman contemporain

À la fois élégant et savamment décontracté, ce style rappelle celui des dandys du 19e siècle. À notre épo­que, les pantalons larges habillés ainsi que les chemises et les manteaux longs caractérisent cette tendance revisitée.

2. L’homme en bleu pervenche

Faites tourner toutes les têtes en arborant la couleur Pantone de l’année 2022, Very Peri. Ce bleu violacé vif et joyeux et ses dégradés incitent à célébrer. Pour les Fêtes, osez « la totale » en portant cette teinte énergique de façon intégrale!

3. L’adepte du coconnage

Vous aimez vous sentir à l’aise en tout temps? Porter des vêtements réconfortants est un choix gagnant! Pour vos soirées festives, une tenue non rigide composée de pièces de qualité en mailles larges ou en matières douces est de mise. À noter : le blanc ou le crème sont les couleurs à privilégier.

4. Le motard assagi

Les vêtements inspirés de l’équipement typique d’un motocycliste sont archi-populaires. Ainsi, porter un pantalon ou une veste de cuir noir (ou les deux) assorti à des pièces plus sages ou colorées vous donnera un style unique et irrésistible!

5. L’aventurier urbain

En 2022-2023, les vestes dotées de multiples poches — dignes d’un safari — ainsi que les pantalons de type cargo vous donnent automatiquement l’allure d’un aventurier. En prime, cette tendance vous permet de trimballer discrètement plusieurs objets : pratique à souhait!

Pour trouver les styles idéaux juste à temps pour vos festivités, visitez les boutiques de votre région sans tarder!