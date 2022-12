Tataki de thon aux graines de sésame

En amuse-gueules ou en entrées, ces bouchées asiatiques hautement raffinées séduiront toute vo¬tre tablée!

Ingrédients (6 portions)

• 5 c. à soupe d’huile de sésame, divisées

• 2 c. à soupe de vinaigre de riz

• 1 c. à soupe de sel

• 1 c. à soupe de poivre moulu

• 1/4 tasse de graines de sésame blanches

• 1/4 tasse de graines de sésame noires

• 1 steak de thon d’environ 400 g

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 c. à soupe de sauce soya

• 1/2 c. à thé de pâte de wasabi

• 1 oignon vert, coupé en tronçons d’environ 2 cm

• 1/4 tasse de nouilles croustillantes

Préparation

1. Dans une assiette, mélanger 2 c. à soupe d’huile de sésame et le vinaigre de riz. Dans une au¬tre assiette, mélanger le sel, le poivre et tou¬tes les graines de sésame. Enrober le steak de thon dans le mélange d’huile de sésame et de vinai¬gre de riz, puis bien enrober tous les cô¬tés du mélange de graines de sésame.

2. Dans une poêle, faire chauffer à feu moyen-élevé 2 c. à soupe d’huile de sésame et l’huile d’olive. Faire dorer tous les côtés du steak environ 1 minute chacun. Laisser reposer 5 minutes avant de trancher.

3. Pendant ce temps, mélanger dans un petit bol le reste d’huile de sésame, la sauce soya et la pâte de wasabi.

4. Verser environ 1 c. à thé de sauce dans 6 petites assiettes de service. Dé¬poser 2 tranches de thon par assiette, puis garnir d’oignons verts et de nouilles croustillantes.