Haricots verts aux amandes grillées

Vous cherchez un accompagnement co¬loré, élégant et facile à préparer pour vos repas des Fêtes? Ces haricots verts parfaitement assaisonnés sont tout dé¬signés!

Ingrédients (4 portions)

• 300 g de haricots verts

• 1/2 tasse d’amandes effilées

• 2 c. à soupe de beurre

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• Le zeste d’un citron

• Sel et poivre

Préparation

1. Remplir une grande casserole d’eau et porter à ébullition. Trancher les extrémités des haricots, puis les plonger dans l’eau bouillante pendant 2 minutes. Égoutter, puis rincer à l’eau froide pour arrêter la cuisson. Réserver.

2. Dans une petite poêle, faire dorer les amandes à sec. Réserver.

3. Dans une grande poêle, faire chauffer le beurre et l’huile d’olive. Ajouter les haricots et faire revenir environ 3 minutes. Retirer du feu, puis ajouter les amandes et le zeste de citron. Saler et poivrer au goût avant de mettre le tout dans un plat de service.