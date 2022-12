Poulet rôti à la sauge

Délicieusement parfumé et juteux à souhait, ce poulet rôti est un mets exquis à ajouter sans hésiter à votre menu des Fêtes. Bon appétit!

Ingrédients (4 portions)

• 1/4 tasse de beurre pommade, à température ambiante

• 2 c. à soupe de sauge fraîche, finement hachée

• 2 c. à soupe de romarin frais, finement haché

• 1 c. à soupe de ciboulette fraîche, finement hachée

• 1 c. à thé de sel

• 1 c. à thé de poivre moulu

• 1 c. à thé de poudre d’oignon

• 1 c. à thé de poudre d’ail

• 1 poulet entier

• 3 pommes rouges, coupées en 2

• 2 oignons, coupés en quartiers

• 1 citron, coupé en quartiers

• 3 gousses d’ail, pelées et écrasées

• Quelques feuilles de sauge fraîche

• 2 branches de romarin frais

Préparation

1. Préchauffer le four à 375 °F. Dans un petit bol, mélanger le beurre, les herbes fraîches et les épices. Réserver.

2. Déposer le poulet entier dans une rôtissoire. Insérer dans la cavité 2 moi¬tiés de pommes, les quartiers d’un oignon, les quartiers de citron et les gousses d’ail. Déposer les au¬tres moitiés de pommes et de quartiers d’oignon dans la rôtissoire, sous le poulet.

3. Délicatement, glisser les mains sous la peau du poulet, entre celle-ci et les poitrines, pour la décoller. Insérer une c. à soupe de beurre pommade aux herbes entre une poitrine et la peau. Appuyer dou¬cement sur la peau pour étendre uniformément le beurre sur la poitrine. Répéter l’opération sur l’autre poitrine. Étendre le restant de beurre pommade sur le poulet, en n’oubliant pas les cuisses et les ailes.

4. Insérer un thermomètre à sonde dans une des poitrines, et enfourner le poulet jusqu’à ce que la température interne soit de 165 °F. Laisser reposer environ 10 minu¬tes, soulever légèrement le poulet afin de retirer la grille de la rôtissoire, puis le redéposer sur les aromates cuits. Garnir de feuilles de sauge et de romarin, et servir directement sur la table.