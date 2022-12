Mocktail au pamplemousse et à la grenade

L’échange de cadeaux ouvert est idéal pour animer les festivités, puisqu’il se prête à merveille à divers jeux. Or, il n’est pas toujours facile de trouver le parfait présent quand on ignore qui le recevra, surtout si le groupe n’est pas « uniforme » (ex. : jeunes adultes et aînés). Gageons toutefois que ces quel¬ques suggestions plairont, sinon à ...