L’Arbre du Part-Âge est de retour au Témiscouata

Pour la période des Fêtes, la démarche Voisins solidaires du Centre d’action bénévole région Témis annonce le retour, pour une troisième année, de l’Arbre du Part-Âge. Une grande vague d’amour au Témiscouata afin de briser l’isolement des personnes aînées pendant la période des Fêtes et leur apporter un peu de réconfort à Noël.

Pendant tout le mois de décembre, les organismes de la région seront invités à créer un arbre du Part-Âge dans leurs locaux, en y ajoutant des petites actions simples à réaliser auprès d’une personne âgée.

La population peut dès maintenant se procurer une action à offrir en cadeau à une personne âgée en se rendant dans un des organismes suivants, qui ont confirmé leur adhésion à l’initiative : les Galeries Témis, le Centre d’action bénévole région Témis, le Service Accès-Emploi à Squatec et Liv’Avenir.

Pour de plus amples renseignements, il est possible de contacter Mélanie Lavoie, agente des services communautaires et communications du Centre d’action bénévole région Témis au 418 853-2546.

Voisins solidaires est une démarche qui vise à développer la vie communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges entre voisins.