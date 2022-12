Halte au stress du temps des Fêtes!

Le temps des Fêtes, c’est bien connu, est une période stressante pour plusieurs. Alors qu’on devrait en profiter pour se reposer (et festoyer!), on finit souvent surmené : entre l’achat des cadeaux, le choix des menus (sans parler de la préparation!), l’organisation des soirées… les moments de répit se font rares. Trop stressé, on oublie parfois l’essentiel : s’amuser! Eh bien, réduire les sources d’angoisse, c’est possible!



Organisation 101

N’attendez pas à la dernière minute pour voir à tout et ne vous contentez pas de dresser une liste. Inscrivez plutôt dans votre agenda, dès le 1er décembre, les choses à faire chaque jour : vous serez sûr d’arriver à temps! Cela vous permettra de bien vous organiser et de penser aux moindres détails. Adieu l’horrible sentiment d’avoir oublié quelque chose qui nous envahit juste au moment où les invités arrivent!



Chaque chose en son temps

On se répète constamment qu’il faudrait visiter ces amis qu’on n’a pas vus depuis si longtemps et cette belle-sœur qui reste un peu trop loin pour qu’on ait le courage d’y aller souvent… Les Fêtes semblent idéales pour enfin passer à l’action. Sauf qu’elles ne durent qu’un moment! Établir vos priorités vous évitera bien du stress. Faites ce qui ne peut être reporté, comme aller voir votre cousin qui rentre de Tokyo uniquement pour Noël. Il sera toujours temps de rendre visite à vos amis en janvier…



En passant, n’oubliez pas : «À l’impossible nul n’est tenu». Pas même vous!