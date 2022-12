Rivière-du-Loup en fêtes : la féérie s’empare de l’église Saint-Ludger

Les 3 et 4 décembre se tiendra le tout premier Festif de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. L’évènement regroupera des activités pour toute la famille : le Marché festif, la parade festive, un 4 à 7, des activités extérieures et intérieures pour tous les goûts et tous les âges. Le Marché festif se déroulera au gymnase de l’école des Vieux-Moulins ...