Ciné-Cadeau fête ses 40 ans

Comme le dirait l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, il ne reste plus que huit dodos avant que ne députe la programmation de Ciné-Cadeau à Télé-Québec. Qui dit neige, joues rouges et temps des Fêtes dit... Ciné-Cadeau, un incontournable !

Ce rendez-vous annuel pour petits (et grands) célèbre cette année son 40e anniversaire. Entendez-vous Obélix chanter «Quand l'appétit va, tout va», ou encore l'infâme Amonbofis chanter la recette du pouding à l'arsenic dans Astérix et Cléopâtre ? «Dans un grand bol de strychnine, Délayez de la morphine, Faites tiédir à la casserole, Un bon verre de pétrole, Oh, je vais en mettre deux !»

C'est donc à compter du 10 décembre que débute Ciné-Cadeau. Les amateurs de BD seront servis, puisque la programmation Ciné-Cadeau propose les classiques d’Astérix, de Tintin, des frères Dalton et de Lucky Luke.

Plusieurs longs et courts métrages animés seront également proposés tels que La Flûte à six Schtroumpfs, Les Muppets dans l'espace, Oscar et le monde des Chats, Igor, Les Croods 2, Les Elfkins : Opération pâtisserie, Planète 51, etc.

Quant aux cinéphiles, on leur offre cette année plusieurs films comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Forrest Gump, Le Seigneur des Anneaux, La guerre des tuques, Babine, La Grande Séduction, Mon fantôme d'amour, Le dîner de cons, Le père Noël est une ordure, Cruising bar 1 et 2, etc.

Vous pouvez consulter l’horaire complet à cette adresse https://fetes.telequebec.tv/cine-cadeau. À noter que grâce à l’outil de rappel, vous pouvez profiter de votre journée sans craindre de manquer le film ou l’émission désirée.