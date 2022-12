Six idées pour placer l'achat local au coeur de vos festivités

Noël étant l’une des périodes de l’année où vos dépenses sont plus élevées, l’occasion est parfaite pour faire rayonner les entreprises de votre région et des environs. Voici donc six idées pour placer l’achat local au cœur des Fêtes!

1. Les cadeaux

Profitez des échanges de cadeaux pour faire découvrir de nouveaux commerçants locaux à vos proches, qui pourraient alors avoir un coup de cœur et décider de se procurer d’autres de leurs produits. Vous pouvez opter pour des livres, des jeux de société, des soins corporels, des bijoux et bien plus encore.

2. Les boissons alcoolisées

Les Fêtes sont propices à la consommation de divers alcools. Profitez-en pour accompagner vos repas et vos soirées de bières brassées dans votre région ou de vins élaborés dans un vignoble près de chez vous, par exemple. Vous pouvez même réaliser une dégustation pour ajouter à l’animation!

3. Les produits de bien-être

Donnez envie à vos invités d’acheter localement à leur tour en plaçant un joli savon artisanal dans la salle de bain, en allumant une bougie aux huiles essentielles ou encore en mettant à leur disposition une crème à mains parfaite pour contrer la sécheresse hivernale.

4. La nourriture

Vous cuisinerez les repas servis à vos convives? Optez pour des produits de saison et du terroir et adaptez votre menu en fonction de ceux-ci. Vous préférez vous offrir un congé de cuisine? Faites l’essai d’un traiteur aux spécialités locales et complétez le tout avec des gourmandises d’une chocolaterie ou d’une pâtisserie à proximité.

5. Les vêtements

Planifiez vos ensembles des Fêtes en magasinant dans les boutiques de vêtements de votre région. Chemises, robes, jupes, pantalons et accessoires se déclinent en multiples possibilités élégantes et confortables.

6. La décoration

Enjolivez votre décor des Fêtes avec des objets uniques et créés localement. Couronnes, vases, sculptures et autres trésors artisanaux ne sont que quelques exemples pour vous inspirer!

Pendant les Fêtes cette année, stimulez l’économie de votre communauté!