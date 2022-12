Sept cadeaux parfaits pour le passionné de vélo

L’un de vos proches enfourche son vélo dès qu’il en a l’occasion? Il se rend au travail à bicyclette, participe à des cour¬ses ou encore planifie de longs trajets à travers la province? Découvrez sept idées de cadeaux idéales pour vo¬tre passionné de vélo préféré!

1. Des gants : isolés, imperméables et coupe-vent, les gants pour cyclistes protègent les mains du temps plus froid et adhèrent bien aux poignées.

2. Un sac à dos : certains sacs conçus spécialement pour les adeptes de vélo de montagne, par exemple, sont dotés d’un réservoir pour remplacer les encombrantes bouteilles d’eau.

3. Un porte-bagages : parfait pour les promenades en milieu urbain, il permet de transporter plusieurs effets de façon sécuritaire.

4. Un sac à fixer sur le cadre : ces petits sacs permettent d’y placer des collations, un téléphone et d’autres effets personnels (clés, cartes de crédit, etc.). Divers modèles se détachent aisément lors d’une pause ou au moment d’entrer dans un établissement.

5. Une lumière de casque : celle-ci éclaire une partie de la route lors des sorties en soirée, mais permet aussi de se rendre visible des autres usagers grâce à un feu arrière.

6. Des lunettes de soleil : aérodynamiques, légères, adhérentes au niveau des oreilles et du nez et offrant une vue panoramique, les lunettes destinées aux cyclistes possèdent les meilleures caractéristiques pour affronter les journées très ensoleillées.

7. Un coupe-vent mince : ce vêtement compact qui peut se ranger dans un petit sac est idéal pour les balades particulièrement venteuses.

Visitez une boutique spécialisée pour dénicher une foule d’autres excellentes idées!