Offrez une expérience en cadeau

Vous êtes à la recherche d’un cadeau à offrir à un membre de votre famille ou à un ami? Cette année, plutôt que d’emballer un objet, donnez une expérience mémorable en cadeau. Voici quelques pistes pour vous inspirer!

Avantages

En offrant une expérience, vous veillez à ce que votre proche profite d’un moment agréable et évitez de donner quel¬que chose qui peut, parfois, finir par ramasser la poussière… Ces sorties constituent également l’occasion idéale pour cette personne de décrocher un instant du quotidien et de se créer des souvenirs.

Suggestions

Vous êtes prêt à offrir une expérience en cadeau? Aidez-vous de cette liste non exhaustive pour dénicher l’idée la plus susceptible de plaire à votre proche!

• Un après-midi de détente au spa;

• Un souper dans un restaurant gastronomique;

• Un spectacle (théâtre, musique, humour, cirque, etc.);

• Un passeport pour une activité saisonnière ou un évènement (ski, festival, etc.);

• Un cours d’initiation (à la motoneige, au traîneau à chiens, aux vins, etc.);

• Un séjour dans un hôtel (chic, insolite, thématique, etc.).

Recherchez les différentes activités pro¬posées dans la région où vit votre proche et dans les environs pour lui trouver une expérience qu’il n’oubliera pas!