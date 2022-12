Cinq types de cadeaux pour gâter d’heureux nouveaux propriétaires

Les vacances de Noël approchent et les enfants ne tiennent plus en place à l’idée des festivités et, surtout, des cadeaux qu’ils recevront! Pour les aider à patienter jusqu’au grand jour, proposez-leur de préparer un petit spectacle revisitant un classique de Noël qui divertira les invités lors des réjouissances. Choisissez un conte ou un film de ...