Dix idées de cadeaux pour un échange ouvert

L’échange de cadeaux ouvert est idéal pour animer les festivités, puisqu’il se prête à merveille à divers jeux. Or, il n’est pas toujours facile de trouver le parfait présent quand on ignore qui le recevra, surtout si le groupe n’est pas

« uniforme » (ex. : jeunes adultes et aînés). Gageons toutefois que ces quel¬ques suggestions plairont, sinon à tous, du moins au plus grand nombre :

1. Une gourde (ou un gobelet à café) isotherme;

2. Une bouteille d’alcool d’ici;

3. Une tuque (ou un foulard) unisexe de couleur neutre;

4. Du chocolat (exempt des principaux allergènes, idéalement);

5. Un jeu de société (récent, pour limiter les risques que quelqu’un l’ait déjà);

6. Une couverture chaude et réconfortante;

7. De jolis verres à vin;

8. Un ensemble de pailles réutilisables (comportant la brosse pour les nettoyer);

9. Un tablier robuste et doté de plusieurs poches pratiques;

10. Une dragonne ou une sangle pour téléphone cellulaire.

Au besoin, n’hésitez pas à demander à tous les participants de fournir une liste de leurs centres d’intérêt. Des cadeaux en lien avec les passions les plus souvent nommées constitueront ainsi une valeur (presque!) sûre.