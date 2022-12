Mélodie et Plume en concert

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

As-tu déjà assisté à un spectacle de musique? Tu vas voir : cette photo raconte une histoire étonnante, ho, ho, ho!

C’était le concert de Noël du village, lors duquel mes amis Mélodie et Plume devaient interpréter Promenade en traîneau. Je savais qu’ils étaient très nerveux, car c’était la première fois qu’ils se produisaient en duo plutôt qu’avec la chorale des Oiseaux bleus.

Malgré leur trac, ils ont été excellents. Épaté, le public a même poussé des « oh! » et des « ah! » pendant le magnifique solo de scat livré par Plume — le scat, c’est chanter en faisant des « lalala zip a dou dap », par exemple. Mélodie l’accompagnait en tapant des ailes, et la foule en délire s’est rapidement mise de la partie. Quand Plume est arrivé au refrain, tout le monde a repris les paroles en chœur. Ce fut un succès monstre et on ne parlait que de leur numéro après le spectacle!

Mais tu sais quoi? Quand je suis allé au restaurant avec mes amis pour fêter cela, ils m’ont raconté ce qui s’était vraiment passé. Le scat de Plume n’était pas prévu du tout. En fait, il a été déconcentré par des enfants turbulents au premier rang… et il en a oublié ses paroles!

Après une seconde de panique, il a donc improvisé pour ne pas perdre la face, mais il n’avait jamais fait ça. Heureusement, il s’en est sorti comme un pro. Et puisque Mélodie a joué le jeu, la foule n’y a vu que du feu. Quelle révélation, ho, ho, ho!

Après cette performance extraordinaire, les deux oiseaux ont décidé de créer un groupe de jazz pour exploiter l’incroyable talent que Plume venait de se découvrir. D’ailleurs, il faut que je te laisse, sinon je vais être en retard pour leur concert de ce soir!